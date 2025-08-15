Kızılcık Şerbeti'ni 4. sezon çekimleri başlıyor: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin 4. Sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin yeni sezon çekim tarihi netleşti. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?
Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği Show TV için Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. Sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, zaman atlamasıyla açılacak olan dizinin yeni oyuncuları Erkan Avcı, Mehmet Bilge Aslan, Serkan Rutkay Ayıköz ve Açelya Akkoyun olacak.
Ekibe bir de oyuncu görüşmeleri süren hizmetçi karakteri katılacak. Dördüncü sezon için senarist Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün çok heyecanlı hikâyeler hazırladığı öğrenildi.
