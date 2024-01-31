Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumu merak konusu

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Geçirdiği iki operasyon ardından gözlem altında tutulan Tanrıöğen'in diziye dönüş tarihi merak ediliyor.
GOLD FİLM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
SETE NE ZAMAN DÖNECEK?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi.
Tanrıöğen'in sete ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
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