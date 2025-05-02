Kızılcık Şerbeti'nin Defne'si Müge Bayramoğlu kimdir?

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Defne karakterine Müge Bayramoğlu hayat veriyor. Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992 tarihinde Bursa’da doğdu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Bayramoğlu, “Pis Yedili”, “O Hayat Benim”, “Koca Koca Yalanlar”, "Aşk Zamanı", "Çıplak" gibi birçok yapımda rol aldı. Kızılcık Şerbeti'nde Defne rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bayramoğlu'nun karakteri sosyal medyada da çok konuşuldu.