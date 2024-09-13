Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez kimdir?

Kızılcık Şerbeti'nde Heves’i Şebnem Dönmez 17 Mayıs 1974 tarihinde ototamirci bir babanın kızı olarak Salzgitter'de dünyaya geldi. 6 aylıkken Türkiye'ye dönüş yaptılar ve Türkiye'de büyüdü. Üç kardeşin ortanca olanıdır.



Televizyondaki ilk görünmesi 1990 yılında Atilla Arcan sunduğu programa katılarak olmuştur. Ancak ilk çıkışını 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.



2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.



Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.