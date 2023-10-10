Kızılcık Şerbeti'nin Sümbül'ü İrem Deniz kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İkinci sezonuyla devam eden Kızılcık Şerbeti'ne Sümbüm rolüyle İrem Deniz katıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Sümbül'ü İrem Deniz kimdir?

Kızılcık Şerbeti'nin Sümbül'ü İrem Deniz kimdir?

İrem Deniz yeni ekran projesiyle gündeme geldi. Daha önce Mahkum, Dağ, Azap gibi yapımlarda yer alan İrem Deniz, Kızılcık Şerbeti dizisinde İrem Deniz'i canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sümbül’ün aniden hikâyeye dahil olup Ünallar’ı şaşırtacağı ve karakterin ailenin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi. İrem Deniz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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