Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı ardından gözler tarihe çevrildi

KAZA SAHNESİYLE FİNAL YAPILMIŞTI

Sezon finalinde araba kazası yaşanmasının ardından seyircinin aklında birçok soru işareti kalmıştı. Kıvılcım ve Ömer'in geçirdiği trafik kazası sonucunda bir ölü, bir yaralı olduğu söylenmişti.