Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon tanıtımı ardından gözler tarihe çevrildi

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tanıtımı paylaşıldı. Dizinin X hesabından yapılan paylaşımda, “Elinden geleni ardına koyma!” yazıldı. Fragmanda, sezon finalinde kaza geçiren Ömer ve Kıvılcım karakterinin hala hayatta olduğu görüldü.
İlk sezonuyla ekranlara yeni bir soluk getiren “Kızılcık Şerbeti” çok yakında yeni sezonuyla Show TV ekranında izleyiciyle buluşacak.
KAZA SAHNESİYLE FİNAL YAPILMIŞTI
Sezon finalinde araba kazası yaşanmasının ardından seyircinin aklında birçok soru işareti kalmıştı. Kıvılcım ve Ömer'in geçirdiği trafik kazası sonucunda bir ölü, bir yaralı olduğu söylenmişti.
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