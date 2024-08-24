Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu (Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu ve konusu)

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı "Kocan Kadar Konuş" filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner ve Nevra Serezli yer alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU





Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.