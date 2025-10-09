Kokoreç ustası Erdal Aslanboğa MasterChef'e konuk oluyor

MasterChef Türkiye’ye her hafta bir şef konuk oluyor. Ekranların sevilen yarışması, bu hafta Türk mutfağının usta isimlerinden Erdal Aslanboğa’yı ağırlıyor. Geleneksel lezzeti ustalıkla yorumlayan Aslanboğa, yarışmacılara kokoreç yapımının püf noktalarını ve ustalık sırlarını paylaşacak. Aslanboğa, 13 yaşında başlayan kokoreç yolculuğuyla kısa sürede Balıkesir’in en saygın kokoreç ustalarından biri haline geldi.



ALTIN KAŞIK ÖDÜLLERİNDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Türk mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç denince akla gelen ilk isimlerden biri Erdal Aslanboğa, yıllarını bu lezzeti ustalıkla hazırlamaya adamış bir isimdir.



1982 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Erdal Aslanboğa, küçük yaşlarda başladığı meslek hayatında kısa sürede ustalığa yükseldi. Özellikle İzmir usulü kokoreç hazırlama tekniğinde uzmanlaşan Aslanboğa, kendi geliştirdiği özel baharat karışımı ve pişirme yöntemiyle fark yarattı.



Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen ilk ödül programı olan Altın Kaşık Ödülleri 2023’te, Aslanboğa Kokoreç "Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.