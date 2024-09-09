Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Murat Kepez'in yönetmenliğini üstlendiği Kolonya Cumhuriyet'nin başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin paylaşıyor. İkiliye kadroda Ersin Korkut, Mahir İpek, Uğur Bilgin eşlik ediyor.



KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Sevilen yerli komedi filmlerinden Kolonya Cumhuriyeti çekimleri Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz'de gerçekleştirildi.



KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU



Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.