Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kimler? (Kolpaçino 3. Devre konusu ve oyuncu kadrosu)

Kolpaçino 3. Devre oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Ünlü komedyen Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino 3.Devre filmi, 2016 yılında vizyonda girmişti.

KOLPAÇİNO 3 FİLMİ KADROSU

Şafak Sezer’e kadroda Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü eşlik ediyor.

KOLPAÇİNO 3 FİLMİ KONUSU

Özgür, Sabri'nin ihanetinden sonra karısı Cemile ile ayrılmıştır. Cemile çocuğunun velayetini almıştır. Bu sırada Özgür’ün babası Kudret, vefat eder. Özgür ise oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya verir ve oradan gelen para ile geçinir.



Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve bir iş kurmuşlardır. Burada emlak ve inşaat işleri ile ilgilenirler.



Özgür, çocuğu ile görüşebilmek için mahkeme izni alır ve Ganyotçu ile birlikte eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.



Ses takıntısı olan, filozof ama genellikle deliliğin sınırlarında gezen “Başkan” lakabı ile bilinen mafya babasının adamlarından birinin telefonu Cemile'nin evinin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür’ün telefonu ile karışır. Başkanın telefonunu arayan kişiler, Özgür ile konuşur. Özgür ise arayan kişileri filmci zannederek beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu görür. Aslında Başkana gitmesi gereken paralar Özgür’ün eline geçer.