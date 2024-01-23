Kolpaçino 3. Devre filminin oyuncuları kimler? (Kolpaçino 3. Devre konusu ve kadrosu)

Kolpaçino 3. Devre filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. 2016 yılında vizyona giren film, daha önce de televizon ekranlarında yer almıştı. Peki, Kolpaçino 3. Devre filminin oyuncuları kimler? Kolpaçino 3. Devre konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntıları derledik.

Kolpaçino 3. Devre filminin oyuncuları kimler? (Kolpaçino 3. Devre konusu ve kadrosu)

Yönetmenliğini ve senaristliğini Şafak Sezer'in üstlendiği Kolpaçino 3. Devre'nin başrollerinde Şafak Sezer, Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü'nün yer alıyor.

KOLPAÇİNO 3.DEVRE KONUSU

Kolpaçino Bomba'nın devamı olan filmde, 5-6 sene sonrası işleniyor. Özgür, Sabri’nin ihanetinden sonra karısı Cemile’den ayrılmıştır ve oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte, oradan gelen para ile geçinmektedir. Bir tartışma esnasında ‘Başkan’ lakaplı mafya babasının adamlarından birinin telefonu Özgür’ün telefonuyla karışır. Özgür, kendi villasının kirasını beklerken zarfta yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu farkeder ve paraların üstüne yatıp kaçış planları yapmaya başlar. Fakat Başkan, bunu Özgür ve arkadaşlarının yanına bırakmamaya kararlıdır.

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