Koreli Ahmet Usta (Güney Koreli şef Aramsol Kim) kimdir?

Türkiye'ye ilk kez 14 yaşında kısa süreliğine gelen Aramsol Kim, burada tanıştığı Türk arkadaşlarından etkilenerek Müslümanlığı seçti. Daha sonra ülkesine dönen Aramsol Kim'in annesi ve kardeşleri, onun askerlik yaptığı 2013 yılında Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. Askerlik görevinin ardından anne ve kardeşine katılan Kim, İstanbul'da üniversiteyi kazandı. Aynı zamanda Güney Kore yemeklerinin servis edildiği bir restoran açan Kim, işlerinin yoğunluğu nedeniyle ikinci sınıfta okula ara verdi.

Zamanla işlerini büyüten ve restoran sayısını 5'e çıkaran, aynı zamanda bir de Türk ile evlenen Aramsol Kim, artık yakın çevresinde "Ahmet" diye anılıyor. 31 yaşındaki Kim, fırsat buldukça şehir dışına çıkıp yöresel lezzetleri ve Türk yemek kültürünü öğreniyor.