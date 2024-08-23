Kötü Kan dizisinin ilk tanıtımı paylaşıldı: Kötü Kan oyuncuları kimler?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı yeni dizisi Kötü Kan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımında, aksiyon dolu sahneler dikkat çekti. Peki, Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler?

Kötü Kan dizisinin ilk tanıtımı paylaşıldı: Kötü Kan oyuncuları kimler?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı Kötü Kan dizisinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kötü Kan dizisinin ilk tanıtımı paylaşıldı: Kötü Kan oyuncuları kimler? - 1

KÖTÜ KAN DİZİSİ KONUSU

"Kötü Kan”, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

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