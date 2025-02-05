Kral Kaybederse başlıyor: Yayın tarihi belli oldu
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse başlıyor. Merakla beklenen Kral Kaybederse'nin yayın tarihi belli oldu.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yayın günü ve tarihi belli oldu.
11 ŞUBAT SALI AKŞAMI BAŞLIYOR
Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizi, 11 Şubat Salı akşamı başlıyor.
Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı dizide; Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın büyük aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.
KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLER?
Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.
Kral Kaybederse ilk bölümüyle 11 Şubat salı akşamı saat 20:00'de Star'da...
"KENAN BU, KARDA YÜRÜR İZİNİ BELLİ ETMEZ"
Öte yandan Kral Kaybederse'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda; Handan'ın Kenan'ın kendisini aldattığından şüphelenmesi ve Fadi'nin Kenan ile tanışması dikkat çekti.
KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM FRAGMANI
- Etiketler :
- Haberler -
- Halit Ergenç
- N-Life Dizi Haber
- Kral Kaybederse
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Merve Dizdar
- Star Tv
- Aslıhan Gürbüz