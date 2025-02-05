Kral Kaybederse başlıyor: Yayın tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yayın günü ve tarihi belli oldu.

11 ŞUBAT SALI AKŞAMI BAŞLIYOR

Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizi, 11 Şubat Salı akşamı başlıyor.

Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı dizide; Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın büyük aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.