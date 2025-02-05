Kral Kaybederse başlıyor: Yayın tarihi belli oldu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse başlıyor. Merakla beklenen Kral Kaybederse'nin yayın tarihi belli oldu.

Kral Kaybederse başlıyor: Yayın tarihi belli oldu

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde , ve 'ın yer aldığı için geri sayım başladı.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Kral Kaybederse başlıyor: Yayın tarihi belli oldu - 1

11 ŞUBAT SALI AKŞAMI BAŞLIYOR

Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizi, 11 Şubat Salı akşamı başlıyor.

Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı dizide; Kenan Baran'a , Kenan'ın eşi Handan'a ve Kenan'ın büyük aşkı Fadi'ye hayat veriyor.

Kral Kaybederse başlıyor: Yayın tarihi belli oldu - 2

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLER?

Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin kadrosunda; , , , Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

ilk bölümüyle 11 Şubat salı akşamı saat 20:00'de Star'da...

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Kral Kaybederse setinden yeni kareler

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Kral Kaybederse setinden yeni kareler

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"KENAN BU, KARDA YÜRÜR İZİNİ BELLİ ETMEZ"

Öte yandan 'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda; Handan'ın Kenan'ın kendisini aldattığından şüphelenmesi ve Fadi'nin Kenan ile tanışması dikkat çekti. 

KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM FRAGMANI

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