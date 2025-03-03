Kral Kaybederse dizisinde İsmail Demirci sürprizi

Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları konu alan dizinin 4 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümüne yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse , yeni bölümleriyle salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin 4. bölüm 2. fragmanında da görünen İsmail Demirci, Kral Kaybederse 'ye konuk oluyor.

İsmail Demirci, dizide; Fikret karakterine hayat verecek. Fikret, yurt dışından gelen ve Handan’dan çok etkilenen bir adam olarak Kenan Baran'ın dikkatini çekecek.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?



1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen İsmail Demirci, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’, ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’, "Reaksiyon", ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’, "İyilik" gibi birçok projede rol aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle şöhretini katlayan Demirci, kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin Ali adında bir oğlu bulunuyor.