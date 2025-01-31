Kral Kaybederse için geri sayım başladı: İkinci fragman yayında
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen Kral Kaybederse'nin ikinci fragmanı yayınlandı.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin çekimleri devam ediyor.
Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.
"KAPIDAN İÇERİ GİRENİ HAFİFE ALMA!"
Kral Kaybederse ikinci fragmanında; Fadi'nin yükselişi ve Kenan Baran'ın çöküşü gözler önüne serilirken; Fadi'nin "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kuleleri gökyüzüne kadar uzanan bir ülkede, yakışıklı mı yakışıklı bir kral yaşarmış…" diye hikayeyi anlatması ve "Kapıdan içeri gireni sakın hafife alma!" demesi dikkat çekti.
İŞTE KRAL KAYBEDERSE'NİN İKİNCİ FRAGMANI:
Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandıran dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.
Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı dizide; Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın büyük aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.
Kral Kaybederse çok yakında Star’da.
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