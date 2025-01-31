Kral Kaybederse için geri sayım başladı: İkinci fragman yayında

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin çekimleri devam ediyor.

Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

"KAPIDAN İÇERİ GİRENİ HAFİFE ALMA!"

Kral Kaybederse ikinci fragmanında; Fadi'nin yükselişi ve Kenan Baran'ın çöküşü gözler önüne serilirken; Fadi'nin "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kuleleri gökyüzüne kadar uzanan bir ülkede, yakışıklı mı yakışıklı bir kral yaşarmış…" diye hikayeyi anlatması ve "Kapıdan içeri gireni sakın hafife alma!" demesi dikkat çekti.