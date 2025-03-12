Kral Kaybederse reytinglerde birinci sıraya yerleşti! Zirvedeki yerini kaptırmıyor

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, ekranlara gelen 5. bölümüyle 11 Mart Salı akşamının en çok izlenen yapımı oldu.



Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen yapım, bu hafta da reyting listelerine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.



Dizi geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 4. bölümüyle de üç kategoride birinci olmuştu.

KADRODA KİMLER VAR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



Kral Kaybederse dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.



Kral Kaybederse, her Salı 20.00’de Star’da!

