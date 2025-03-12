Kral Kaybederse reytinglerde birinci sıraya yerleşti! Zirvedeki yerini kaptırmıyor

Star'da ekranlara gelen Kral Kaybederse dizisi dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, reytinglerde üç kategoride de birinci oldu.

Kral Kaybederse reytinglerde birinci sıraya yerleşti! Zirvedeki yerini kaptırmıyor

Başrollerinde , ve 'ün yer aldığı dizisi, ekranlara gelen 5. bölümüyle 11 Mart Salı akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen yapım, bu hafta da reyting listelerine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.

geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 4. bölümüyle de üç kategoride birinci olmuştu.

KADRODA KİMLER VAR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kral Kaybederse dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Kral Kaybederse, her Salı 20.00’de Star’da!

Kral Kaybederse reytinglerde birinci sıraya yerleşti! Zirvedeki yerini kaptırmıyor - 1

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam 5. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Handan'ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem'in evlenmesi damga vurdu. 

BÖLÜM ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Kral Kaybederse reytinglerde birinci sıraya yerleşti! Zirvedeki yerini kaptırmıyor - 2

KRAL KAYBEDERSE 6. BÖLÜM FRAGMANI
 
'nin yeni fragmanına; Handan'ın gidişinden etkilenen Kenan'ın Fadi'ye "Şaşırttın beni" demesi damga vurdu.

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Kral Kaybederse'de Kenan ilk kez kaybetti! "Doğru olanı yaptın Handan"

Kral Kaybederse'de Kenan ilk kez kaybetti! "Doğru olanı yaptın Handan"

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