Kral Kaybederse reytinglerde yine zirvede
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizi reytinglerde ilk sıraya yerleşti.
Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, dün akşam ekranlara gelen 3. bölümüyle 25 Şubat Salı akşamına damga vurdu.
Dizi, bu hafta reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kral Kaybederse, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan diziye; Handan'ın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Kenan Baran'ın sürpriz hamlesi damga vurdu.
İŞTE KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMÜN DETAYLARI
KRAL KAYBEDERSE 4. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin yeni tanıtımına; Kenan ile Handan'ın boşanması ve Özlem'in düğün hazırlığı yapması damga vurdu. Kral Kaybederse yeni bölümüyle 4 Mart Salı akşamı Star'da...
KADRODA KİMLER VAR?
Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
KRAL KAYBEDERSE KONUSU
Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.
Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.
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