Kral Kaybederse üç kategoride de birinci oldu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse , 3 Haziran Salı akşamı 16. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen yapım, tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.

KADRODA KİMLER VAR?



Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



Kral Kaybederse dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.



Kral Kaybederse, her Salı 20.00’de Star’da!