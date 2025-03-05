Kral Kaybederse zirveyi kaptırmıyor! Tüm kategorilerde birinci oldu

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, ekranlara  gelen 4. bölümüyle 4 Mart Salı akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Kral Kaybederse zirveyi kaptırmıyor! Tüm kategorilerde birinci oldu

Star ekranlarında izleyiciyle buluşan , dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.

Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla göz dolduran dizi, bu hafta reyting listelerine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda , , , , Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kral Kaybederse zirveyi kaptırmıyor! Tüm kategorilerde birinci oldu - 1

dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Kral Kaybederse, her Salı 20.00’de Star’da!

Kral Kaybederse zirveyi kaptırmıyor! Tüm kategorilerde birinci oldu - 2

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Handan'dan boşanıp Özlem'le evlilik hazırlıklarına başlayan Kenan Baran'ın standartlarından vazgeçmemesi damga vurdu.

İŞTE SON BÖLÜMÜN DETAYLARI

Kral Kaybederse zirveyi kaptırmıyor! Tüm kategorilerde birinci oldu - 3

Handan'ın tek başına yeni bir hayata başlaması ve Kenan'ın ondan uzaklaşamaması sosyal medyada gündem oldu.

"Aynı otel aynı oda bu sefer başka kadın"
"Kaybettiğine dön de bir bak Kenan Baran"
"Unutma Özlem yuva yıkanın yuvası olmaz"
"Kenan'ın her fırsatta koştuğu kapı Handan'a çıkıyor"
"Vazgeçtiğin an vazgeçilmez olursun. Handan doğru yolda"
"Kenan nasıl kıskandı ama"
"İşte böyle bakarsın Kenan bey her kadın peşine düşmez"

KRAL KAYBEDERSE 5. BÖLÜM FRAGMANI

'nin yeni tanıtımına; Handan'ın Fikret ile yakınlaşması ve Kenan'a "Herkesin çalamadığı bir kapı var" demesi damga vurdu.

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