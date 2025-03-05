Kral Kaybederse zirveyi kaptırmıyor! Tüm kategorilerde birinci oldu

Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla göz dolduran dizi, bu hafta reyting listelerine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.

Handan'ın tek başına yeni bir hayata başlaması ve Kenan'ın ondan uzaklaşamaması sosyal medyada gündem oldu.



"Aynı otel aynı oda bu sefer başka kadın"

"Kaybettiğine dön de bir bak Kenan Baran"

"Unutma Özlem yuva yıkanın yuvası olmaz"

"Kenan'ın her fırsatta koştuğu kapı Handan'a çıkıyor"

"Vazgeçtiğin an vazgeçilmez olursun. Handan doğru yolda"

"Kenan nasıl kıskandı ama"

"İşte böyle bakarsın Kenan bey her kadın peşine düşmez"



KRAL KAYBEDERSE 5. BÖLÜM FRAGMANI



Kral Kaybederse'nin yeni tanıtımına; Handan'ın Fikret ile yakınlaşması ve Kenan'a "Herkesin çalamadığı bir kapı var" demesi damga vurdu.

