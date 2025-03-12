Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den kamera arkası görüntüleri

Kral Kaybederse, her salı Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, 4. bölümden kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den kamera arkası görüntüleri

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizisi, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Halit Ergenç ve Merve Dizdar ile başrolleri paylaşan , sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"4. BÖLÜMDEN ANILAR"

Zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, Kral Kaybederse 4. bölümden kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den kamera arkası görüntüleri - 1

Sette gelinlik giydiği anları yayınlayan , paylaşımına "Patlamış mısır halimle 4. bölümden anılar. Araba içinde anneme video atarken Cem Toluay'a yakalandığım an favorim" notunu düştü.

Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den kamera arkası görüntüleri - 2

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 'ün çocuğuklu İnegöl’de geçti. Küçük yaşlardan itibaren hep oyuncu olmak isteyen Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den kamera arkası görüntüleri - 3

2004'te Büyük Buluşma dizisiyle dünyasına adım atan Gürbüz, daha sonra Gonca Karanfil, Bir Bulut Olsam gibi projelerde yer aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle tanınan , Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak rolü ile şöhreti yakaladı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisi sonrası yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'dan uzaklaşan ve Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu, daha sonra Kor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Mukadderat gibi birçok başarılı projede de boy gösterdi. Aslıhan Gürbüz, uzun bir aradan sonra ile ekranlara döndü.

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KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'nin 11 Mart Salı akşamı yayınlanan 5. bölümüne; Handan'ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem'in evlenmesi damga vurdu.

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