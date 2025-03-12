Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den kamera arkası görüntüleri

16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz 'ün çocuğuklu İnegöl’de geçti. Küçük yaşlardan itibaren hep oyuncu olmak isteyen Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

2004'te Büyük Buluşma dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Gürbüz, daha sonra Gonca Karanfil, Bir Bulut Olsam gibi projelerde yer aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle tanınan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak rolü ile şöhreti yakaladı.



Ufak Tefek Cinayetler dizisi sonrası yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'dan uzaklaşan ve Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu, daha sonra Kor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Mukadderat gibi birçok başarılı projede de boy gösterdi. Aslıhan Gürbüz, uzun bir aradan sonra Kral Kaybederse ile ekranlara döndü.