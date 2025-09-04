Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı Kral Kaybederse'nin yeni sezon tarihi belli oldu.

Kral Kaybederse 17'nci bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezonda; Kenan tüm dengeleri değiştirecek güçlü bir tehditle mücadele ederken, aşka kalbini kapamış Fadi de kariyer basamaklarını tırmanacak. Tüm bunların yanında Kenan Baran ve Handan yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak.