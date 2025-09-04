Kral Kaybederse'nin yeni sezon tarihi belli oldu
Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse için geri sayım başladı. Kral Kaybederse'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı Kral Kaybederse'nin yeni sezon tarihi belli oldu.
Kral Kaybederse 17'nci bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.
Yeni sezonda; Kenan tüm dengeleri değiştirecek güçlü bir tehditle mücadele ederken, aşka kalbini kapamış Fadi de kariyer basamaklarını tırmanacak. Tüm bunların yanında Kenan Baran ve Handan yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Dizi Haber
- Kral Kaybederse
- N-Life Magazin