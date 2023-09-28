Kuaförüm Sensin'in tanınmış yarışmacılarından Hayat Bölükbaşı hayatını kaybetti (Hayat Bölükbaşı neden öldü?)

"Kuaförüm Sensin" programının tanınmış yarışmacılarından Hayat Bölükbaşı hayatını kaybetti. Bölükbaşı, beyin kanaması nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kuaförüm Sensin'in tanınmış yarışmacılarından Hayat Bölükbaşı hayatını kaybetti (Hayat Bölükbaşı neden öldü?)

Show TV'de yayınlanan "Kuaförüm Sensin" programının tanınmış yarışmacılarından Hayat Bölükbaşı'nın geçirdiği beyin kanaması ve kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kuaförüm Sensin'in tanınmış yarışmacılarından Hayat Bölükbaşı hayatını kaybetti (Hayat Bölükbaşı neden öldü?) - 1

YAKIN ARKADAŞI DUYURDU

Uzun süredir beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olan Hayat Bölükbaşı, 21 Eylül 2023 tarihinde vefat etti. Ölüm haberini yakın arkadaşı Özlem Kurt hesabından verdi. Kurt; "Bugün en acı günüm her şey tarifsiz. Hayatimi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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