Kuaförüm Sensin'in tanınmış yarışmacılarından Hayat Bölükbaşı hayatını kaybetti (Hayat Bölükbaşı neden öldü?)

YAKIN ARKADAŞI DUYURDU



Uzun süredir beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olan Hayat Bölükbaşı, 21 Eylül 2023 tarihinde vefat etti. Ölüm haberini yakın arkadaşı Özlem Kurt sosyal medya hesabından verdi. Kurt; "Bugün en acı günüm her şey tarifsiz. Hayatimi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.