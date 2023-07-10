Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? (Küçük Esnaf filminin oyuncuları ve konusu)

İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın hem başrolünde oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı ‘Küçük Esnaf’ filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. "Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur?" sorusundan yola çıkan Küçük Esnaf'ın oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Cengiz Bozkurt ve Cezmi Baskın yer alıyor.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.