Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? (Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları)

Küçük Esnaf filminin başrollerini aynı zamanda senaroyuyu üstlenen Zeynep Koçak ve İbrahim Büyükak paylaşıyor. İkiliye kadroda Gupse Özay, Cengiz Bozkurt ve Cezmi Baskın eşlik ediyor. Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU



Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.