Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Mahalle komedisi türündeki Türk filmi Küçük Esnaf, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Küçük Esnaf filminde mafyadan kurtulmaya çalışan mahalle çilingiri Beyhudar'ın başına gelen trajikomik olaylar anlatılıyor.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU
Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.
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