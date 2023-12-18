Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Adsız Bey'i Celal Al kimdir?

Celal Al, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Adsız Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum Celal Al, Adsız Bey rolü ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı." ifadelerini kullandı.



CELAL AL KİMDİR?



Celal Al 13 Eylül 1984 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi alan Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.



Çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Alp karakteriyle yaşayan Celal Al, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıktı.15 Nisan 2019 tarihinde Nazife Al ile dünya evine giren Celal Al'ın bu evliliğinden Hatice Mariye adını verdiği bir kız çocuğu var.