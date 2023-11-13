Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Süreyya'sı Dilin Döğer kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrollerinden birine Dilin Döğer hayat verecek. Dilin Döğer, tarihi dizide cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandıracak. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Süreyya'sı Dilin Döğer kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Süreyya'sı Dilin Döğer kimdir?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlköğretim eğitim dönemini Mersin’de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara’ya yerleşti. Çocukluk yıllarında Tan Sağtürk'ün açtığı ilk bale okuluna yazıldı ve bu sayede Anadolu Ateşi’yle sahneye çıkma fırsatı buldu.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren yetenekli oyuncu ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı. Televizyona 2021 yılında, "Ex Aşkım" dizisinde canlandırdığı ‘Afife’ karakteriyle başladı.

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