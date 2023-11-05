Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin tanıtımı izleyicilerle buluştu. Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandığı tanıtımda Eyyubi'nin "Kudüs fedakarlıktır" sözü dikkat çekti. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman başlayacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yayın tarihi belli oldu

Uğur Güneş'in yer aldığı TRT 1'de ekrana getirilecek olan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin yayın tarihi belli oldu. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 13 Kasım'da ekran macerasına başlayacak.

KUDİS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ

Dizide Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız rol alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme aldı.

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