Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? Ekranlara ara veren dizinin yeni bölümüyle ilgili açıklama

Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yayın akışında yer almaması ve yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada; "''Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerin çekimlerinin günlerce sürmesine neden olmaktadır.



Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız. Yeni bölümümüzü 22 Ocak Pazartesi günü sizlerin beğenisine sunacağız.'' denildi.