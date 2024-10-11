Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yeni sezon tarihi belli oldu: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yeni sezon tarihi belli oldu. Tarihi olayları aktaran dizinin 2.sezonu bir süredir bekleniyordu. Yayımlanan tanıtıma göre, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon açılışını ekim ayında yapacak. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ’nin ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yayınlanan yeni tanıtımında; Selahaddin Eyyubi’nin duası ve sonrasında atıldığı kuyudan çıkmayı başarması ön plana çıkarken ayrıca diziye yeni sezonda dahil olan oyuncuların yer alması dikkat çekti.
Tanıtımın yayınlanmasıyla beraber dizinin yayın tarihi de belli oldu. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yeni sezon ilk bölümü 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak.
KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI
Akli Film imzalı dizinin yapımcısı Emre Konuk yeni sezonda Ozan Dolunay’ın Ibenli Balian rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna ayrıca Uygar Özçelik’in “Kadı Fazıl”, Devrim Evin’in “Kral Amalrik” rolleriyle katıldığını açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Dilin Döğer’in hikâyesi ilerlemediği için veda ettiği diziye Elif Doğan ile genç yetenek Gökçe Türkan katıldı.
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