Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi Kuruluş Osman dizisi ekran macerasına kısa bir ara verdi. Dizinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlanacak. Dördüncü sezon bölümleriyle devam eden dizi bu sebeple özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
Kuruluş Osman 120. bölümünün 5 Nisan 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ
Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir.Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir.İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur.
Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır.Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır.