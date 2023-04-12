Kuruluş Osman dizisiyle birlikte merak konusu oldu: Aktemur Bey kimdir? (Taha Baran Özbek hakkında bilgiler)

Sinema ve dizi film oyuncusu Taha Baran Özbek, 1988, İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Taha Baran Özbek, aktif olarak tiyatro yapmakta, 2018’den beri dizilerde rol almaktadır.



Bir çok izleyici onu Bir Litre Gözyaşı dizisinde hayat verdiği Sahir karakteri ile tanındı Sonra Dip ve Bizim Hikaye gibi dizilerde de boy gösterdi. 2019’da Azize, 2020 ve 2021’de Akrep dizilerinin kadrolarında yer aldı. Aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini canlandırdı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar, Kuruluş: Osman dizileri ve Akif filminde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir

TARİHTE AKTİMUR (AKTEMUR) KİMDİR?

Aktimur Bey Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda görev almış asker ve devlet görevlisidir. Babası Gündüz Bey, kardeşi Aydoğdu Bey'dir. Osman Bey'in yeğenidir.