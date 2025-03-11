Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil olan Ayça İnci kimdir?

Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Ayça İnci dahil oldu. Moğollar içinde otoritesini kabul ettirmiş güçlü bir kadın savaşçı olan Esenbike'nin Anadolu topraklarına, uçlara gelmesi dengeleri değiştirecek.

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Oyunculuğa 1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda başladı. 1998-2001 yılları arasında MSM’de oyunculuk eğitimini tamamladı. 2002 yılında actor studio’ya katıldı ve ardından Neil Fleckman’ın yönettiği “kızgın damdaki kedi” oyununda başrol oynadı. Uygur Tiyatrosunun turne oyunlarında ve Sadri Alışık Tiyatrosunda oyuncu olarak yer aldı.



İlk televizyon deneyimini Kartal Tibet’in yönettiği tv dizisi ile yaşadı. Ardından Alacakaranlık, Yanık Koza, Akasya Durağı gibi birçok tv dizisinde ve Semum, O Şimdi Mahkum, Kaos gibi birçok sinema filminde kamera karşısına geçti.