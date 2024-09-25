Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı?

Dizilerin yeni sezon açılışını yapmasıyla birlikte gözler tarihi dizi Kuruluş Osman'a çevrildi. Çarşamba akşamları yayımlanan Kuruluş Osman 6.sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. 'in Osman Gazi karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın 6.sezonu ekim ayında başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunun yeni bir değişiklik olmazsa 2 Ekim’de yayınlanması planlanıyor.

Kuruluş Osman 12 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan sezon finali ile ekranlara ara vermişti.

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı? - 1

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ OYUNCULARI

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın kaleme aldığı dizinin yeni oyuncuları ise Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak’tan oluşuyor.

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