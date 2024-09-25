Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu akşam var mı?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. Burak Özçivit'in Osman Gazi karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman'ın 6.sezonu ekim ayında başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunun yeni bir değişiklik olmazsa 2 Ekim’de yayınlanması planlanıyor.

Kuruluş Osman 12 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan sezon finali ile ekranlara ara vermişti.