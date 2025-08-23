Kuruluş Osman (Sultan Orhan) dizisinin Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet oldu
Kuruluş Osman dizinin devamı niteliğindeki Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun'u canlandıracak isim belli oldu. Sultan Orhan'a hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu'na partner olarak Mahassine Merabet eşlik edecek.
Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan beye hayat vereceği Sultan Orhan kod adlı dönem dizisinin başrol kadın yıldızı belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sultan Orhan dizisinin Nilüfer Hatun’u belli oldu. Rol için Faslı oyuncu Mahassine Merabet’le el sıkışıldı.
Alina Boz’la görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Daha önce adı Fatma Hatun rolü için geçen Merabet, Nilüfer Hatun rolüne kaydırıldı.
MAHASSİNE MERABET KİMDİR?
Merabet, 24 Ocak 1999 tarihinde Fas’ta dünyaya geldi.
Eğitim hayatına Fas’ta Muhammed V Üniversitesi’nde Medya ve İletişim üzerine öğrenim görerek başladı.
Türkiye’ye yerleşmesinin ardından Nişantaşı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.Türkiye’ye geldikten sonra Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi.Reklam projelerinde yer aldıktan sonra 2022 yılında Kanal 7’de yayımlanan “Esaret” dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; dizide Hira rolüyle başrol oynadı
