Kuruluş Osman (Sultan Orhan) dizisinin Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan beye hayat vereceği Sultan Orhan kod adlı dönem dizisinin başrol kadın yıldızı belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sultan Orhan dizisinin Nilüfer Hatun’u belli oldu. Rol için Faslı oyuncu Mahassine Merabet’le el sıkışıldı.



Alina Boz’la görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Daha önce adı Fatma Hatun rolü için geçen Merabet, Nilüfer Hatun rolüne kaydırıldı.