Kuruluş Osman Yakup Bey (Mirza Bahattin Doğan) kimdir?

Mirza Bahattin Doğan. 7 Ağustos 1969, Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi mezunu. Bahattin Doğan, tiyatroculuğu yanı sıra 2002 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. 2015-2017 arası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Selim karakterini, 2018’de rol aldığı Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir





YAKUP BEY KARAKTERİ HAKKINDA



Germiyanoğlularının Bey'idir. Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Gözü karadır, kılıcını cesurca kendinden kalabalık ordulara doğrultur. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur. Bu durum Yakup Bey'in kibrini besler. Kibri onun en büyük imtihanı olacaktır. Kendini her daim doğru, karşısında olanı da yanlış görür. Karşısında duranlara acımadan her türlü hamleyi yapar.