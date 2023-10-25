Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

Türkiye'de, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, birçok dizi ekran macerasına ara vermişti. Kuruluş Osman dizisi de ekran macerasına ara veren dizilerden biriydi.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman 133. yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranında izleyici ile buluşacak.