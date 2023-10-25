Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

Türkiye'de, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, birçok dizi ekran macerasına ara vermişti. Kuruluş Osman dizisi de ekran macerasına ara veren dizilerden biriydi.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman 133. yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranında izleyici ile buluşacak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır.Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır.Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir.
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