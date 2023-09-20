Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sezon finali öncesi Malhun Hatun rolünü canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy ayrılık kararı almış ve ekip arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketi Atiksoy’u “Kuruluş Osman”da kalmaya ikna etti. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de göz kamaştıran Yıldız Çağrı Atiksoy, fenomen dizinin 5. sezon bölümlerinde de projeye devam edecek.