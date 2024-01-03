Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

3 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman 143. bölüm bu hafta yayınlanmayacak. ATV yayın akışında 3 Ocak saat 20:00'de TV'de ilk kez yabancı sinema filmi İkizler Projesi yayınlanacak.



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



En son 27 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Kuruluş Osman dizisi 10 Ocak Çarşamba günü 143. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.



KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?



Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi.