Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kuruluş Osman 143. bölüm tarihi 3 Ocak tarihli yayın akışı nedeniyle merak ediliyor. Tarihi dizideki gelişmeleri merak eden izleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

3 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman 143. bölüm bu hafta yayınlanmayacak. ATV yayın akışında 3 Ocak saat 20:00'de TV'de ilk kez yabancı sinema filmi İkizler Projesi yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 27 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Kuruluş Osman dizisi 10 Ocak Çarşamba günü 143. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok ekran macerasına verdi.

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