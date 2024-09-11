Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, proje tasarım ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman dizisinin okuma provası 8 Eylül pazar günü yapıldı. 164. Bölümünde nefes kesen bir sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için nefesler tutuldu.



Tarihe ışık tutan Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla yakında atv ekranlarında yer alacağı yayınlanan fragmanla duyuruldu. Kuruluş Osman'ın 165. Bölüm tarihi ise açıklanmadı.