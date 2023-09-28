Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımıyla tarih bilgisi geldi: Kuruluş Osman 5.sezonu ne zaman başlayacak?

Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı. Kuruluş Osman'ın tanıtımında; merakla beklenen Osman Bey'in oğulları Orhan Bey ve Alaeddin Bey ile Yunus Emre karakterlerine hayat veren Emre Bey, Ömer Faruk Aran, Gökhan Atalay başta olmak üzere diziye yeni katılan oyuncular Emre Dinler, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek ve Tezhan Tezcan da yer aldı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ Kuruluş Osman 4 Ekim 2023 tarihinde yeniden ekran macerasına başlayacak. Dizi, 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak. Kuruluş Osman, ezberleri bozacak beşinci sezonunda Anadolu'nun kudretli beylerinin, kurulacak devlet için karşı karşıya geldiği mücadeleyi ekrana taşıyacak.