Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu: Kuruluş Osman 6. sezonu ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman 6.sezonu için gün sayıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunun yeni bir değişiklik olmazsa 2 Ekim’de yayınlanması planlanıyor.
KURULUŞ OSMAN'IN YENİ OYUNCULARI
Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın kaleme aldığı dizinin yeni oyuncuları ise Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak’tan oluşuyor.
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