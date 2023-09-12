Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman başlayacak? 5. sezon tarihi için bekleyiş sürüyor

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonu yine iddialı bir bölümle yayın hayatına başlayacak. Yeni sezon tarini henüz açıklanmayan Kuruluş Osman'ın çekimleri 13 Eylül itibariyle başlayacak.

KADROYA DAHİL EDİLEN İSİMLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizide uzun süredir kim olacağı merak konusu olan Orhan Bey rolü genç kuşağın başarılı ve yakışıklı oyuncusu Emre Bey’in oldu. Şu günlerde Emre Bey’in partneri Holofira için oyuncu görüşmeleri sürüyor.