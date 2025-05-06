Kuruluş Osman'a hangi oyuncular veda edecek?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosundan iki ismin ayrılacağı ortaya çıktı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunda yer alan Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziye veda edecek.



Emre Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken; Ecem Sena Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'a hayat veriyor. Emre Bey ve Ecem Sena Bayır ayrılığın 191. Bölümde gerçekleşeceği öğrenildi.