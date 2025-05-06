Kuruluş Osman'a hangi oyuncular veda edecek?
Altı sezondur ekran macerasını sürdüren Kuruluş Osman bu kez veda haberleriyle gündeme geldi. Sezon finalinin yaklaşdığı dizinin iki başrol oyuncusu ekibe veda edecek. Peki, Kuruluş Osman'dan hangi oyuncular ayrılacak?
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosundan iki ismin ayrılacağı ortaya çıktı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunda yer alan Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziye veda edecek.
Emre Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken; Ecem Sena Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'a hayat veriyor. Emre Bey ve Ecem Sena Bayır ayrılığın 191. Bölümde gerçekleşeceği öğrenildi.
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