Kuruluş Osman'a Nayman karakteriyle dahil olan Berik Aitzhanov kimdir, nereli? Tarihte Naymanlar'ın yeri

Kuruluş Osman dizisinin yeni karakteri Nayman merak konusu oldu. Nayman adlı komutan Naymanlar oymağından gelmektedir. Nayman ismi dizi ve filmlerin yanı sıra kitaplarda da yer almaktadır.

BERİK AİTZHANOV HAKKINDA

Kuruluş Osman dizisine Komutan Nayman olarak katılan Berik Aitzhanov, Kazakistan asıllı oyuncu ve film yapımcısıdır. 11 Mart 1979 yılında dünyaya gelen oyuncu, 2011 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

NAYMANLAR HAKKINDA

Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabile. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.