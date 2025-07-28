Kuruluş Osman'a vedası çok konuşuldu: Burak Özçivit'in yerine Cihan Ünal mı geliyor?

Cihan Ünal 1988 yılında TRT1’de yayınlanan 12 bölümlük Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey’e hayat vermişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 37 yıl sonra Cihan Ünal’a yeniden bu kez Kuruluş Osman’ın yenilenen sezonu için teklif gittiği ortaya çıktı. Senaryosu yazılan diziye veda eden Burak Özçivit’in yaşlılık yılları için Cihan Ünal’ın adı geçiyor.