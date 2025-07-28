Kuruluş Osman'a vedası çok konuşuldu: Burak Özçivit'in yerine Cihan Ünal mı geliyor?
Burak Özçivit’in Kuruluş Osman'a veda edeceği haberleri çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep etmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonrası projeden ayrıldığı belirtilirken, yapımcıların Osman Bey’in yaşlılık dönemi için harekete geçtiği öğrenildi. Son yayılan iddialar ardından gözler Cihan Ünal'a çevrildi. Peki, Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in yerine Cihan Ünal mı gelecek?
Cihan Ünal 1988 yılında TRT1’de yayınlanan 12 bölümlük Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey’e hayat vermişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 37 yıl sonra Cihan Ünal’a yeniden bu kez Kuruluş Osman’ın yenilenen sezonu için teklif gittiği ortaya çıktı. Senaryosu yazılan diziye veda eden Burak Özçivit’in yaşlılık yılları için Cihan Ünal’ın adı geçiyor.
Öte yandan kulislerde Orhan döneminin anlatılacağı dizinin kadrosunun yenileceği ve eski kadrodan çok az oyuncunun yeni ekipte yer alacağı konuşuluyor. Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu, Murat Ünalmış gibi oyuncular da Orhan Bey için görüşme yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi