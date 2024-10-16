Kuruluş Osman'da Gonca Hatun'u oynayan Belgin Şimşek kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Gonca Hatun'u canlandıran Belgin Şimşek 2000 yılında doğdu. 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema ödüllerinde ödül almış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Genç oyuncu, Belgin Şimşek 2019 yılında yapılan Sadri Alışık Kütür Merkezi cast sanat sınavında başarılı olarak burs alan öğrencilerden oldu, oyunculuk eğitimini de Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamladı. Ünlü oyuncunun ilk dizi deneyimi Benim Hayatım'dır. Ardından Canım Annem dizisinde yer aldı.