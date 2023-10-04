Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan kimdir?

4 Ekim 2023 tarihinde 131. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinde Fatma Hatun'u canlandıracak isim belli oldu. Daha önce birçok dizide rol alan Leya Kırşan, Kuruluş Osman dizisinde Fatma Hatun karakterine hayat verecek.

LEYA KIRŞAN KİMDİR? Leya Kırşan, 22 Mayıs 2008'de İstanbul'da doğdu. 2014 yılında yayımlanan Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakterini canlandırarak dizilerde rol almaya başlayan Leya Kırşan, 2015 yılında Maral:En Güzel Hikayem adlı dizide, Maral Erdem'in küçüklüğünü, 2015 yılında yayımlanan Eve Dönüş dizisinde, Elif karakterini, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde, Zeynep Aksoy karakterini, 2017 yılında yayımlanan Payitaht Abdülhamid adlı dizide Şadiye Sultan adlı karakterini canlandırmıştır. Tozkoparan, Tozkoparan İskender ve Tozkoparan İskender: Gölge dizilerinde başrol olarak Elif karakterini oynamıştır.