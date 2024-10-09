Kuruluş Osman'ın Komutan Lucas'ı Özgür Çevik kimdir?

Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Beş yaşına kadar İstanbul'da büyümüş olan Çevik, ilkokulu Amasya'da, ortaokulu Lüleburgaz'da ve liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okudu. Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü kazanarak tekrar İstanbul'a döndü ve eğitimle birlikte müzik alanında çalışmalara da devam ettirdi.



Özgür Çevik, 2004 yılında yayınlanan "Akademi Türkiye" yarışmasıyla tanındı. Daha sonra 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Yabancı Damat" adlı dizide Niko karakterini canlandırmış ve asıl çıkışını o dönemde yapmıştı. "Avrupa Yakası" ve Kavak Yelleri dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alan Çevik, "Gece Sesleri" adlı dizide başrolü üstlendi ve ardından aynı kanalda yayınlanan "Balkan Düğünü" dizisinde de rol aldı. 2015-2018 yılları arasında ATV’de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" adlı dizide ise 'Toprak' karakterini başarıyla canlandırdı. Son olarak ise İyilik" adlı dizide Koray karakterine hayat verdi. Özgür Çevik ayrıca "Romantika Müzikali" ve "Damdaki Kemancı" adlı müzikallerde yer almıştır. "Şubat" ,"Saklı Kalan" ,"İtirazım Var" ,"Kırgın Çiçekler" ,"Kaygı" ,"Yeşilçam" ,"Sen Ben Lenin" ,"İyilik","Kaçış" , ‘’Alparslan: Büyük Selçuklu’ ’rol aldığı bazı dizi ve filmler olarak sıralanabilir.



KOMUTAN LUCAS HAKKINDA



Uçlardaki bütün tekfurlukların başındaki bölge komutanıdır. Kendi halkına karşı oldukça merhametli ve adaletli davranır. Büyük bir Türk düşmanlığı vardır. Daima stratejik davranır. Usta bir savaşçı olmasının yanı sıra siyasi bir dehadır.